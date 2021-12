Viral: Verdeelde meningen over schilderij van Rembrandt van 150 miljoen euro

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: op Twitter zijn de meningen over de overheidsinvestering in een schilderij van Rembrandt van 150 miljoen euro sterk verdeeld.

De Nederlandse overheid telde 150 miljoen euro neer voor het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt. Een woordvoerder van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Cultuur) heeft laten weten dat dit het hoogste bedrag is dat de overheid ooit heeft betaald voor een enkel kunstwerk.

Niet iedereen is het eens met deze aankoop voor dit bedrag en op sociale media vliegen de uiteenlopende meningen in het rond. Veel mensen vragen zich af of het wel handig is om op dit moment 150 miljoen euro uit te geven aan een schilderij. Vooral vanuit de cultuursector klinken negatieve geluiden over de aankoop.

Programmamaker Tim Hofman (@debroervanroos) plaatst op zijn Twitter-account: ‘Gaat wel lekker vallen in de cultuursector, denk ik.’ ..

