Formule 1 Zandvoort live te zien bij NOS

De Formule 1 is vanaf volgend seizoen tegen betaling te zien bij Ziggo en KPN. De nieuwe houder van de uitzendrechten Nordic Entertainment Group (NENT) maakte bekend dat de races zowel via Ziggo als KPN te zien zullen zijn, waar tot dit seizoen klanten van Ziggo zonder bijbetaling konden kijken. De NOS mag op zijn beurt drie jaar lang de race op Zandvoort live brengen en samenvattingen van de overige races uitzenden. Nu heeft Ziggo de uitzendrechten van de Formule 1 nog in handen. Klanten van KPN konden de Formule 1 wel kijken, maar moesten daarvoor extra betalen. <

