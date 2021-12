Twee vaste nieuwe gezichten Journaal

Hilversum

Malou Petter en Mark Visser zijn met ingang van deze maand toegevoegd aan het vaste team van presentatoren van het NOS Journaal. Zij vullen de plekken op van Astrid Kersseboom, die naar het NOS Radio 1 Journaal gaat, en Amber Brantsen die overstapt naar Viaplay. Malou Petter (31) werd in 2012 aangenomen als redacteur van het NOS Jeugdjournaal. In 2017 begon ze voor de camera als verslaggever en in 2019 kwam daar de presentatie van de ochtendeditie van het NOS Jeugdjournaal bij. Mark Visser (40) kwam in 2006 bij de NOS als radionieuwslezer en -redacteur. In maart 2016 volgde zijn benoeming als parttime journaalpresentator. <

