Levenstekens van de ic

De intensive care was tijdens de eerste coronagolf hermetisch afgesloten. Familie en vrienden van ic-patiënten werden door middel van een dagelijks telefoontje op de hoogte gehouden van de gezondheidssituatie van hun dierbare. De 2Doc-documentaire De Bellers toont hoe dit in zijn werk ging.

‘Ik wil hem zien. Zijn handje vasthouden en hem kracht geven. Wij mogen niet op bezoek.’ Als de echtgenote van een 49-jarige coronapatiënt die op de ic ligt dat zegt, zie je de arts die haar aan de lijn heeft, geëmotioneerd raken. Elke dag een broer, zus, vriend of partner bellen om te vertellen dat de beademingsmachine steeds meer moet overnemen of dat vader wel weer op zijn rug is gelegd, maar dat de situatie spannend blijft en op een ic zo weer kan veranderen, doet veel met artsen en verplegend personeel.

De documentaire toont de gesprekken die het speciaal door het Amsterdam UMC in het leven geroepen intensive-care-support-team voert met naasten van een coronapatiënt op de ic. 75 minuten lang kijk je hoofdzakelijk naar mensen i..

