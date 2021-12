Waar werd je blij van in 2021?

Inmiddels is het een jaarlijkse traditie. Techjournalist Daniël Verlaan vraagt op Twitter aan zijn volgers waar ze het afgelopen jaar blij van werden. Of dat nou een aankoop is of iets dat ze hebben gedaan. ‘Kan echt van alles zijn’, stelt Verlaan. ‘Hoop dat ik (en de rest die meeleest) er wat mooie inspiratie uit kan halen.’ In de vele reacties is inderdaad een hoop moois te vinden.

Dat gaat van praktische dingen in de keuken zoals een afwasmachine of een espressoapparaat, naar apparaten voor andere mensen. ‘Een laptop voor het dochtertje van mijn schoonmaker gekocht, zodat ze mee kan dingen naar een beurs’, schrijft Sabine de Witte. ‘Voor mij een relatief kleine (zakelijk aftrekbare) investering en voor haar een kans op een betere toeko..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .