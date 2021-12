Vanavond op televisie: Er is geen weg

De reis resulteert in een documentaire over de documentairemaakster zelf: No hay camino, er is geen weg. Want het leven wordt niet voor je uitgestippeld, concludeert Honigmann. Je vindt de weg door gewoon te gaan. En pas als je achterom kijkt, zie je de weg die je hebt afgelegd.

In No hay camino kijkt Honigmann terug, samen met haar zus, (oude) vrienden en Peruanen die betrokken waren bij haar eerdere films. In haar rolstoel – voortgeduwd door haar echtgenoot – of achter haar rollator bezoekt ze Lima en voert ze talloze gesprekken. Thuis bij vrienden, in een restaurant, in de auto of op het strand. Het is alsof je als kijker deelneemt aan de conversaties.

De gesprekken gaan voornamelijk over haar werk. Over haar nieuwsgierigheid naar de an..

