De waarheid en de wolven

Een vrouw beweert dat ze als zevenjarige in nazi-Duitsland op zoek is gegaan naar haar gedeporteerde ouders. Maar klopt haar verhaal wel?

Misha and the Wolves (beeld vpro)

In de documentaire Misha and the Wolves reconstrueert regisseur Sam Hobkinson de geschiedenis van een (verzonnen?) verhaal over de Tweede Wereldoorlog, dat vanaf de jaren negentig zijn eigen leven ging leiden.

Hoe kun je twijfelen aan het verhaal van iemand die beweert de Holocaust te hebben overleefd? De ‘iemand’ aan wie in deze vraag wordt gerefereerd, is Misha Defonseca. Ze zou als Joods meisje van 7 jaar oud in nazi-Duitsland op zoek zijn gegaan naar haar ouders, die gedeporteerd waren. Zelf was ze in een pleeggezin geplaatst en had ze een nieuwe identiteit gekregen. Onderweg, in het bos, zou ze zich hebben aangesloten bij een roedel wolven.

Op aandringen van Jane Daniel, die een kleine uitgeverij runt, schrijft ze haar verha..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .