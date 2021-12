Communicatieprijs voor Bijentelling

Nijmegen

Aan de jaarlijkse Nationale Bijentelling kan iedereen meedoen door in een aangewezen weekend een half uur bijen te tellen in de eigen tuin. De telling geeft wetenschappers inzicht in de ontwikkelingen van de bijenpopulatie. Die is dan ook beter te beschermen. De bijentelling is een project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. De KlimaatHelpdesk is een platform waar iedereen een wetenschappelijk onderbouwd antwoord kan krijgen op vragen over het klimaat. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .