Viral: NikkieTutorials doet ‘the power of make-up’ bij Adele

Visagiste Nikkie de Jager (27) laat weten dat ze er al lange tijd van droomde om samen te werken met zangeres en wereldster Adele (33). Deze droom is eindelijk uitgekomen met het maken van deze video. Nikkie doet de make-up van Adele slechts op één kant van haar gezicht, zodat de kracht van make-up daarmee zichtbaar wordt.

‘The power of make-up’ is een van de bekendere series op het YouTube-kanaal van NikkieTutorials. In de serie heeft ze eerder onder andere televisiepersoonlijkheid Kim Kardashian en actrice Drew Barrymore opgemaakt. Tussen het opmaken door voert Nikkie een gezellig gesprek met degene die te gast is.

Nikkie begint de video samen met popzangeres Adele vol enthousiasme. Ze begint met vertellen hoe vereerd ze is dat Adele te ..

