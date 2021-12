De Edison Klassiek Oeuvreprijs 2021 is voor hoboïst Han de Vries

Aan hoboïst Han de Vries is de Edison Klassiek Oeuvreprijs 2021 toegekend. Hij ontving de prijs - een bronzen beeld van Pieter d’Hont - zondag uit handen van Paul Witteman in diens tv-programma Podium Witteman.

De Vries (80) kreeg de prijs als erkenning voor zijn enorme oeuvre en zijn buitengewone verdiensten voor de klassieke muziek.

De musicus wordt gezien als de leidende representant van de zogenaamde Nederlandse hoboschool. In 2002 zei De Vries dat die richting gekenmerkt wordt door een combinatie van hobo’s in Franse stijl - met veel mogelijkheden - met Duitse bredere rieten en kortere stiftjes. Voordelen daarvan zijn dat het gemakkelijker is om noten goed op toon te spelen. Volgens De Vries speelt ook de akoestiek van het Concertgebouw daarbij een rol. ‘Als je niet hoeft te vechten om een goed resultaat te behalen, kun je in de zaal losser zijn en met een vrijer embouchure spelen.’ Zijn speelstijl wordt ‘vertellend en intelligent..

