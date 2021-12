Portret van ’n perfectionist

Wie denkt er bij het tikken van een tekst of mail weleens na over hoe zo’n lettertype tot stand is gekomen? Close Up brengt een portret van grafisch vormgever Wim Crouwel (1928-2019), die aan de wieg stond van de Nederlandse grafische vormgeving en in de jaren zestig beroemd werd met het door computertechnologie geïnspireerde lettertype New Alphabet.