Zo gaat het eraan toe in de bevalkamers

Er is een coronababyboom gaande in Nederland en er is zelfs een tekort aan verloskundigen. Maar hoe is dat in de rest van de wereld? De correspondenten van het programma Metropolis: Aan de Wieg doen verslag.

Een fotoshoot van je zwangere buik wordt in Nederland steeds populairder, maar is in Brazilië ook hartstikke hot. En ‘hot’ is precies het juiste woord, want de foto’s zijn ‘op z’n Braziliaans’. ‘Braziliaanse vrouwen hebben die sensuele stijl die Europese vrouwen of vrouwen van andere continenten niet hebben. Het is onderdeel van de Braziliaanse identiteit’, vindt de 26-jarige fotograaf Renato Junior.

Dus hijsen zwangere vrouwen zich in een doorzichtige panty die de fotograaf op de kop tikte in een seksshop, staat er een ventilator te blazen om de gewaden die de vrouwen dragen mooi te laten opbollen en wordt er met water gegooid. Aanstaande ouders moeten voor deze bijzondere plaatjes wel diep in de buidel tasten: ze leggen er een maandsala..

