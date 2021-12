Op zoek naar een thuis

In samenwerking met Kansfonds, een organisatie gericht op het bieden van een thuis aan ieder mens, portretteert zanger Stef Bos zoekers en zingt ze toe.

Serenade van Stef wordt gepresenteerd door de Nederlandse zanger Stef Bos. Al ruim dertig jaar timmert hij aan de weg, waarbij het lied ‘Papa’ in het collectieve popgeheugen van Nederland verankerd ligt. Iets meer dan een jaar geleden verwierf hij nieuwe bekendheid door zijn deelname aan het programma Beste Zangers. Als een soort nestor bleek hij het hart te kunnen raken van veelal veel jongere medekandidaten. Zijn uitvoering van Ramses Shaffy’s nummer ‘Laat me’, gezongen met zangeres Sanne Hans in datzelfde programma, was een bescheiden hit.

In Serenade van Stef is hij ook steeds de zanger, maar pas tegen het eind van het programma. Daarvoor is hij de interviewer, die zich vooral laat kennen als goed luisteraar. Hij drinkt..

