EpiPen-instructie

De negentienjarige Faith Pancoast heeft een pinda-allergie. Wanneer ze een levensbedreigende acute allergische reactie (anafylaxie) heeft, gebruikt zij of iemand in haar omgeving een adrenaline-injectie, ook wel een EpiPen. Niet iedereen weet hoe je zo’n EpiPen moet gebruiken, heeft Faith gemerkt. Daarom legt ze het uit in een video op TikTok. Ze roept haar volgers op om de video zo veel mogelijk te verspreiden, ‘want dit wordt niet uitgelegd op scholen’.

‘Ze komen allemaal in een verpakking. Je haalt hem uit die verpakking en je zult zien dat er een blauw uiteinde en een oranje is. Op het oranje uiteinde staat altijd ‘needle end’. Hier komt de naald uit’, begint ze haar instructie. ‘Op elke EpiPen die ooit gemaakt is, staan inst..

