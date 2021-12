Emoties na ‘museumbezoek’

De missie van Cathelijne Denekamp is om het Amsterdamse Rijksmuseum toegankelijker te maken voor een breed publiek. Laatst deelde ze een filmpje op LinkedIn van een gebeurtenis in een verpleeghuis. In een nieuw project van het Rijks komt het museum gewoon naar waar de mensen zijn. In het filmpje zie je een oudere dame met een virtualrealitybril op waarmee ze rond kan kijken in het museum. Ze zet de VR-bril af, duidelijk geëmotioneerd. ‘Het is prachtig’, zegt ze en ze vraagt om een tissue en een glaasje water om bij te komen van een bijzondere ervaring. Fysiek naar het museum gaan kan ze niet meer en het was lang geleden dat ze er voor het laatst was. Deze virtuele ervaring brengt weer mooie herinneringen boven.

Het filmpje is bijna ..

