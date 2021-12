Wanneer ben je vrij?

Presentator Dwight van van de Vijver heeft, voordat hij presentator werd, bijna twintig jaar bij de politie gewerkt. In Uit de Bak gaat hij op zoek naar de verhalen van zijn voormalige tegenspelers. Hij volgt vijf ex-gedetineerden die hun leven weer proberen op te pakken, van wie er in de eerste aflevering vier in beeld komen. Hun uitdagingen, maar ook hun geluksmomenten worden hard in beeld gebracht.

Van van de Vijver is zeer bekend met deze kant van de maatschappij. Nadat hij uit dienst getreden is bij de politie heeft hij programma’s als Geboeid – Terug naar de Plantage, over zijn eigen komaf in het gekoloniseerde Suriname, en Drop It, over wapenbezit onder Nederlandse jongeren gemaakt. Ook is hij werkzaam bij Reclass..

