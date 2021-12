Hulde aan muzikaal talent

De wereldberoemde componist George Gershwin (1898-1937) is de bedenker van een nieuw Amerikaans geluid, met zijn muziek die het midden houdt tussen moderne en klassieke muziek. Op zijn 27e wordt hij al de ‘koning van New York’ genoemd.

Hij is geboren in Amerika, maar zijn wortels liggen in het oude Europa. Hij is autodidact en vernieuwend. Op straat zou George de muziek hebben ontdekt, door naar een mechanische piano te luisteren. Onbewust neemt hij de geluiden in zich op. Zijn ouders kopen een piano en al snel blijkt hij veel talent te hebben.

Zijn muzikale talent wordt ontdekt in 1913, als hij bij een uitgever naar binnen loopt. Zijn eerste baan is die van ‘song plugger‘, iemand die songs demonstreert. Hij is de ontdekker van jazz, een nieuwe soort muziek die is voortgekomen uit de slavernij. Zijn talent blijft onontdekt, tot hij in contact komt met Max Dreyfus, die hem een contract geeft. Dat helpt hem om een ster te worden.

‘Rhapsody in Blue’ is het belangrijks..

