Nieuwe Twitter-topman is ‘one of the guys’ en gaat door op ingeslagen weg

Parag Agrawal mag dan voor velen een vreemde zijn, een Twitter-account heeft hij uiteraard wel. In de e-mail die hij daar maandagmiddag op plaatste, richtte hij zich – na eerst zijn voormalige baas uitvoerig te hebben bedankt – tot zijn collega’s: ‘Ik moet toegeven dat sommigen van jullie me goed kennen, sommigen een beetje, en sommigen helemaal niet.’ Maar eigenlijk, benadrukte Agrawal, ben ik gewoon one of the guys: ‘Ik heb in jullie schoenen gestaan.’

Bij Twitter begon Agrawal inderdaad onderaan de ladder. Na werkervaring te hebben opgedaan bij onder meer Microsoft en Yahoo, ging Agrawal een decennium geleden bij het in San Francisco gevestigde bedrijf aan de slag. Hij werd de eerste ‘Distinguished Engineer’, een positie die enkel..

