Journalist André Bijl (66) overleden

Journalist André Bijl (66) is zaterdag na een kort ziekbed aan slokdarmkanker overleden. Voor het Nederlands Dagblad schreef hij als freelancer over sport en voor het Reformatorisch Dagblad was hij regiocorrespondent.

Amersfoort

Bijl combineerde zijn journalistieke werk lange tijd met zijn baan als onderwijzer op de basisschool in Nieuwland. Van 2002 tot 2019 was hij in dienst bij de regionale krant Het Kontakt, die onder meer verschijnt in de Alblasserwaard. Bijl won in 2011, 2012 en in 2019 de journalistieke prijs van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) voor diverse reportages. <