Wie heb ik aan de lijn?

BNNVARA heeft in samenwerking met productiemaatschappij Pupkin een interessante dramaserie op poten gezet. De serie NOOD vindt plaats in de 112-meldkamer. Vier centralisten ontvangen daar meldingen die kunnen variëren van het vragen om medische hulp bij een hartstilstand tot het melden van een poging tot inbraak.

In korte tijd moeten de mannen en vrouwen vanuit de meldkamer de situatie inschatten en tot actie overgaan. In twaalf afleveringen die net iets minder dan een half uur duren kan de spanning flink oplopen. De centralisten moeten afgaan op wat ze horen, terwijl de kijkers kunnen zien wat er aan de andere kant van de lijn gebeurt. De druk is hoog en snel handelen vereist. Naast de vier hoofdpersonages die afwisselend aan bod komen en de vaste locatie van de meldkamer is elke aflevering een op zichzelf staand verhaal. NOOD is dan ook een talentontwikkelingsproject waaraan, volgens het persbericht, verschillende ‘aanstormende sc..

