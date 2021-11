Overleden snowboarder en filmmaker Marko Grilc (38) wordt herinnerd

Gezinsfoto van snowboarder Marko Grilc die in het harnas stierf. (beeld instagram)

Sloveense snowboarder en filmmaker Marko Grilc (38) overleed vorige week dinsdag in het Oostenrijkse skigebied van Sölden. Hij was deel van een filmteam dat op de berg zocht naar locaties. Grilc kwam ten val en raakte met zijn hoofd een door sneeuw bedekte rots. Volgens het politiebericht droeg Grilc geen helm. Teamgenoten en medewerkers van het skigebied probeerden hem te reanimeren, maar het mocht niet baten. Zijn twee kinderen en zwangere verloofde blijven achter.

Woensdag werd het trieste nieuws op sociale media bevestigd door Grilc’ sponsors Burton en GoPro. De Sloveense Grilc was pas 14 jaar oud toen hij zijn eerste sponsorcontract met Burton tekende. Het snowboardmerk schreef met een zwaar hart te moeten delen dat hun geliefd..

