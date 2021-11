Malala heeft haar diploma

(beeld nd)

Malala Yousafzai is een Pakistaanse kinderrechtenactiviste. Ze is bekend geworden om haar strijd voor het recht op onderwijs voor alle kinderen en haar strijd tegen de onderdrukking van kinderen en vrouwen in Pakistan. Door haar activisme werd ze een doelwit van de Taliban.

Malala werd op 15-jarige leeftijd slachtoffer van een gerichte aanslag op haar, maar ze overleefde deze aanslag. Sindsdien verblijft ze uit veiligheidsoverwegingen in het Verenigd Koninkrijk, waar ze ook is begonnen met studeren aan de universiteit van Oxford. Malala verwierf internationale bekendheid en in 2014 werd ze met haar 17 jaar de jongste winnaar ooit van de Nobelprijs voor de Vrede.

Afgelopen vrijdag heeft Malala haar diploma van haar studie PPE (f..

