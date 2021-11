Nachtbrakers

Wat houdt iemand die ’s nachts radio luistert wakker? Die vraag stelde presentator Frits Spits afgelopen zomer aan zijn luisteraars in een vijftal nachtelijke uitzendingen op NPO Radio 1. Mensen die tijdens de uitzending reageerden, bood Spits een luisterend oor en hij ging in gesprek over de reden waarom ze (nog) wakker waren.

Voor de tv-serie De slapelozen die de KRO-NCRV nu uitzendt, werden opnamen gemaakt bij de luisteraars die destijds in de radio-uitzending reageerden. Meestal volgde het camerateam hen thuis, in de woonkamer en de slaapkamer. Soms op de plek waar ze

‘s nachts aan het werk zijn. Je zou de vijfdelige tv-serie dus een verdere uitwerking van het radioprogramma kunnen noemen.

Vanavond, in de eerste aflevering die de KRO-NCRV uitzendt, spreekt presentator Frits Spits in de radiostudio met slaapdeskundige Sigrid Pillen. Ze is gespecialiseerd in slaapstoornissen bij kinderen. Met Spits spreekt ze onder meer over het belang van slaap, over ochtend- en avondmensen en waarom geliefden het liefst op één kamer slapen – ook als dat niet altijd bevo..

