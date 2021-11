Net als barbie

De kritiek op Barbie als onrealistisch schoonheidsideaal is er al jaren. Toch zijn vele jonge meisjes om verschillende redenen door de barbiepoppen gebiologeerd. Voor Nelly dos Reis, inmiddels 35, ging het vooral om het blonde steile haar. Is dat nog steeds haar ideaal, of heeft ze inmiddels toch liever haar eigen, natuurlijke kroes?

Liever kroes?! is de eerste (korte) film van Nelly dos Reis. Ze is geboren en getogen in Rotterdam en heeft Kaapverdiaanse roots. En met die roots komt ook een licht getinte huid en een flinke bos kroeshaar. Als kind herkende ze zich niet in haar poppen, barbies of de sterren op televisie. Op haar tiende begon haar moeder met het ontkroezen (‘relaxen’) van Nelly’s haar. Nu, 25 jaar later, onderzoekt Nelly waar de afkeer van haar kroeshaar vandaan komt en hoe ze haar uiterlijk kan leren accepteren.

In de jaren 70 was een afro in Nederland wel ‘in’, maar over het algemeen werd het als niet netjes gezien als je je kroeshaar los droeg, vertelt Nelly’s moeder. En als je het dan los droeg, dan wel gestijld. Gek genoeg mochten mannen wel h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .