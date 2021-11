Een beknot leven

Een jonge vrouw wegens de liefde verstrikt in de DDR, een toerist opgepakt en beschuldigd van spionage, een gewaagde anticommunistische redevoering ingestoken door de BVD … Dit soort verhalen komen voorbij in de serie Het IJzeren Gordijn, met als vertelstem de vertrouwde stem van Hans Goedkoop. De serie bestaat uit veel ervaringsverhalen van mensen uit die tijd. Oud-staatssecretaris van Landbouw, Dzsingisz Gabor (81), is geboren in Hongarije. Zijn vader was een felle anticommunist, die meerdere keren opgepakt werd. Om goed voorbereid te zijn op een eventuele deportatie had elk gezinslid een tas klaar staan met de hoogste be..

