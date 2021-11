Nijntje in een notendop

De tekenaar van Nijntje mag dan vier jaar geleden zijn overleden, zijn gedachtegoed is springlevend en is een inspiratiebron voor illustrators van vandaag. Dat is te zien in een aflevering van Het Klokhuis over Dick Bruna (1927-2017).

Wie in hartje Utrecht loopt is het vast weleens opgevallen: er is daar een verkeerslicht dat geen standaard poppetje laat zien, maar een groene en rode afbeelding van Nijntje. Want Utrecht is de stad van Nijntje, met het Nijntje-museum en het Centraal Museum waar de werkkamer van de geestelijk vader van het witte konijn te zien is. Ook de fiets waarop hij langs de grachten fietste, staat tentoongesteld.

Het Klokhuis schetst in een kwartier het leven van de bekende kunstenaar. Met tekenen begon Dick Bruna om bezig te blijven toen hij met zijn familie ondergedoken zat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij kon niet naar school en tekende wat hij om zich heen zag in de natuur. Toen ontdekte hij: dit is wat ik wil doen.

Na de oorlog vertrok ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .