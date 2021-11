Tranen bij Adele door juf

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: Adele is in tranen als ze spreekt over Ms McDonald.

Een van de mooiste fragmenten op sociale media van de afgelopen week was een moment tijdens het concert van superster Adele. Nu loopt Adele bepaald niet weg voor wat tranen her en der, maar dan wel het liefst bij haar fans. Anders is het iedere keer zo’n gedoe met uitgelopen mascara en moet ze weer worden bijgepoederd voor ze verder kan met haar optreden.

Afgelopen zondag werd het concert ‘An Audience with Adele’ op de Britse televisie uitgezonden en een specifiek gedeelte van die avond werd vervolgens ongelofelijk veel gedeeld op sociale media. In het fragment is de zangeres in gesprek met actrice Emma Thompson die haar vroeg of ze in haar jonge jaren iemand had die haar inspireerde of haar veiligheid bood in het onrustige leven.&n..

