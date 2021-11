Muziekprogramma Backstage van Groot Nieuws Radio bestaat tien jaar

Veenendaal

In de uitzending zijn opvallende fragmenten uit de afgelopen tien jaar te horen. Verder wordt presentator Hans van Vuuren geïnterviewd door medepresentator Nando Kok. Ook zit er nog een aantal verrassingen in de uitzending. In de jubileumuitzending is er een muzikaal optreden geprogrammeerd van zangeres Larissa Baak. Naast eigen nummers speelt ze een aantal covers die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de zender . <

