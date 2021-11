Bram Vermeulen van NOS naar de VPRO

Hilversum

Bram Vermeulen stopt na twintig jaar als buitenlandcorrespondent van de NOS. De journalist wil zich volledig richten op het tv-programma Frontlinie, dat hij voor de VPRO maakt. Vermeulen, die ook schrijft voor NRC, begon als correspondent in het zuidelijk deel van Afrika. Vanaf 2009 was hij enkele jaren actief in Turkije. Sinds 2013 is hij weer terug in Zuid-Afrika. Voor de VPRO maakte Vermeulen al documentaireseries waaronder In Turkije, waar hij in 2011 een Erasmus Euro Media Award voor kreeg. In 2008 werd hij door Villamedia verkozen tot Journalist van het Jaar. <

