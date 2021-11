Vanavond op televisie: NSB’ers in ‘47: Vergeef ons

In juli 1947 werd in kerken door heel Nederland de Verklaring van Wezep voorgelezen, een schuldbekentenis van vooraanstaande NSB’ers. Andere tijden vertelt vanavond het verhaal achter die verklaring.

In het begin van de Andere tijden van vanavond – de aflevering is getiteld Fout Nederland – opent een oudere man de deur van een trapkast. Vijf jaar jong was hij bij de bevrijding, vertelt hij, en hij zat met zijn moeder en broers thuis in Stadskanaal weggedoken in die trapkast, in afwachting van wat er zou gebeuren. Op een gegeven moment stak een militair zijn hoofd om de hoek, en die militair droeg een uniform dat hij niet kende.

Het is een van de vroegste herinneringen van Karel Huygen. Huygen was een NSB-kind. Al in maart 1933 werd zijn vader, Carolus Huygen, lid van de Nationaal-Socialistische Beweging, om daarna binnen de partij op te klimmen tot secretaris-generaal (vanaf september 1940). Daarmee was hij de rechterhand van Anton Mu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .