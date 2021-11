De politieke slangenkuil

Gelijk in de eerste aflevering worden de zaken al behoorlijk op scherp gezet. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, terugkomend van een buitenlandse reis, overleeft een hartstilstand niet. Met het oog op een stemming over Europese mestquota moet allerijl een vervanger gevonden worden. Die wordt al snel gevonden in de persoon van Maarten Meinema. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst en het ideale profiel: ‘saai, degelijk en betrouwbaar’. Hij heeft er net een termijn opzitten als VN-gezant in Nicaragua en kan gelijk aan de slag. Hij wil ook wel. Zijn vrouw is onlangs overleden en thuis zitten haalt alleen maar pijnlijke herinneringen naar boven.

Vanaf het moment dat Meinema wordt ingevlogen, volgen de ongelukkige on..

