Musk: Bernie is geen gever

Bernie Sanders lijkt onvermoeibaar in zijn strijd tegen de ongebreidelde rijkdom van een paar mensen en het enorme verschil tussen rijk en arm. Op Twitter blijft hij zijn boodschap voortdurend roepen. ‘Het moet een eis voor de extreem rijken zijn dat ook zij hun deel aan belastingen bijdragen. Punt.’ Er zijn vele tweets van hem te vinden die dezelfde boodschap keer op keer vertellen. Dit specifieke statement kwam extra in de belangstelling omdat een van die extreem rijken zelf reageerde. Tesla- en SpaceX-baas Elon Musk, zijn persoonlijke rijkdom wordt geschat op een slordige 235 miljard euro, reageerde: ‘Ik vergeet gewoon iedere keer dat je nog leeft.’ Het is een reactie in een serie van publieke reacties van Elon Musk op het feit dat zo..

