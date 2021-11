‘Mijn geboorte was tegen de wet’

In de documentaire Four Journeys onderzoekt filmmaker Louis Hothothot zijn verleden als illegaal kind in China. Zijn film werd gekozen tot openingsfilm van het prestigieuze documentaire-filmfestival IDFA.

Amsterdam

Volgens de wet had hij nooit geboren mogen worden. Toen documentairemaker Louis Hothothot (een pseudoniem van Louis Yi Liu) in 1986 als tweede kind in China werd geboren, toen ouders van de overheid maar één kind mochten krijgen, betaalden zijn ouders een hoge prijs. Het gezin kreeg een boete van drie keer het jaarsalaris van zijn vader. En zijn vader kon door de geboorte een politieke carrière wel vergeten. Voor Hothothot zelf betekende het een levenslang stigma als ‘illegaal kind’. In de EO-documentaire Four Journeys, die vandaag het documentaire-filmfestival IDFA opent, doorbreekt de filmmaker het zwijgen van zijn ouders.

Als zestienjarige verliet hij zijn ouders. Tien jaar later vertrok hij naar Amsterdam. Vijf jaar nad..

