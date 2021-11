Een bestaan in de marge

In deze aflevering van Het uur van de wolf staat Morrisons bekendste werk Beloved (in het Nederlands verschenen als Beminde) centraal. Hiervoor kreeg ze de Pulitzer Prize. Het is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Margaret Garner, die met haar vier kinderen haar slavendrijver ontvluchtte en de grens overstak naar een vrije staat. Toen haar eigenaar haar kwam halen, wilde ze haar kinderen van het leven beroven omdat ze vond dat het beter voor hen was om niet te leven, dan een leven zoals het hare te leiden. Bij een van haar kinderen lukte dat.

Als zwarte schrijfster die de rassensegregatie in Amerika had meegemaakt, heeft Morrison zich nooit echt Amerikaans gevoeld, vertelt ze in de documentaire. Ze moest altijd bestaan in de marge...

