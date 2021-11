Sharid Alles stopt als zendermanager 3FM

Hilversum

3FM-zendermanager Sharid Alles legt per januari haar werk neer. Haar vertrek komt na geruchten dat verschillende dj’s van de zender het vertrouwen in Alles hadden opgezegd. ‘In de aankomende tijd bijt ik me nog volop vast in 3FM Serious Request en in de terugkeer van het Glazen Huis. In het nieuwe jaar zal ik mijn opvolger Menno de Boer op weg helpen waar nodig en mogelijk.’ De vertrouwenskwestie met Alles kwam aan het licht na een ruzie met dj Timur Perlin. Alles onderbrak Perlin live in een uitzending om zo een telefonisch interview van de presentator te voorkomen. Het incident ‘heeft aanleiding gegeven tot gesprekken binnen het 3FM-team’. <

