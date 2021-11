Meer dan 900.000 kijkers voor Op1

Hilversum

Naar de speciale uitzending van de NPO 1-talkshow Op1 vanuit het UMC Utrecht hebben maandagavond 901.000 mensen gekeken. De talkshowtafel was voor één avond in het ziekenhuis om aandacht te vragen voor de overbelaste zorg. Het programma stond op plek acht in de lijst van best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek. Te gast bij Op1 waren onder meer de aan het ziekenhuis verbonden viroloog Anne Wensing en kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning. Ook spraken Hugo Logtenberg en Nadia Moussaid met ex-patiënten, familieleden en verpleegkundigen. <

