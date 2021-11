Erik van Muiswinkel terug als Hoofdpiet

Den Haag

Erik van Muiswinkel keert na vijf jaar terug als Hoofdpiet. De 60-jarige cabaretier zal binnenkort in deze rol te zien zijn in de YouTube-serie De Staff van Sinterklaas. Die wordt gemaakt in samenspraak met Jerry Afriyie, voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet, en wordt ondersteund door stichting Nederland Wordt Beter. De Pieten in de serie hebben een warme, door de zon gekleurde teint omdat zij het grootste deel van het jaar in Spanje verblijven. De pakjes worden bezorgd met een speciale gouden sleutel, waardoor de schoorsteen en zelfs roetvegen verleden tijd zijn. <

