Amber Brantsen van NOS naar Viaplay

Hilversum

Amber Brantsen stopt met haar werkzaamheden voor de NOS. De journaallezer gaat per 1 december aan de slag voor de nieuwe betaalzender Viaplay, waar ze de Formule 1-uitzendingen gaat presenteren. Brantsen was tussen 2016 en 2017 medepresentator van het Radio 1 Journaal op NPO Radio 1. Daarna maakte ze de overstap naar de tv-journaals. Voor de NOS maakte ze ook een Formule 1-podcast. ‘De sport waar ik van hou – en vele Nederlanders met mij – is nog altijd aan het groeien en ik hoop dat we een nog breder publiek kunnen bereiken’, zegt Brantsen. ‘Ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen begint!’ <

