Voor en door veteranen

Voor veteranen is het vaak moeilijk een normaal leven voort te zetten nadat ze uit het leger zijn getreden. Geplaagd door trauma’s moeten zij, ook al zijn ze weer veilig thuis, nog elke dag vechten. In Nederland leven ongeveer 105.000 veteranen. Er zijn veel instanties die hen proberen op de been te helpen. Zo ook het Veteranen Search Team, dat de politie helpt bij het zoeken naar vermisten. Kruispunt volgt dit team bij een zoektocht in de heuvelachtige bossen bij Oosterbeek.

Dennis van der Kraats is veteraan. In zijn dienstjaren is hij onder andere naar Afghanistan uitgezonden. Nu is hij op eigen bodem actief als directeur van het Veteranen Search Team, dat hij met zijn vrouw oprichtte na de zoektocht naar Anne Faber. Van der Kraat..

