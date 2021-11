Ook zonder EO gaat Knevel door

Huizen

Vier jaar na zijn pensioen gaat presentator Andries Knevel nu echt weg bij de EO. De EO-coryfee vertrekt op 1 december ‘met weemoed en dankbaarheid’ bij de omroep waar hij 43 ‘prachtige jaren’ had. Dat hij veel minder op tv is dan vroeger, daar is Knevel naar eigen zeggen allang aan gewend. Het programma dat hij nu het liefste maakt, is Groot Nieuws op de vroege zondagochtend. En hij had het liever nog wat langer willen blijven maken.

‘Onlangs kreeg ik een lijst te zien van alle programma’s die ik voor de EO heb gemaakt. Tot mijn stomme verbazing bleek ik 42 televisie- en 21 radioprogramma’s te hebben gemaakt. Onvoorstelbaar. Van die lijst springt dan toch Het Elfde Uur spontaan in mijn herinnering. Dat kleeft het meest aan me.’

H..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .