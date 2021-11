Podcasts maken het leren van een nieuwe taal wel héél makkelijk. Aan het begin van de coronacrisis startte Marius Stangeland, die een lerarenopleiding volgt, de podcast Norsk for Beginners. Elke aflevering bestaat uit een pittige tekst, die hij eerst langzaam uitspreekt, vervolgens in het Engels samenvat, en ten slotte op een normaal tempo herhaalt. Elk seizoen behandelt Stangeland één thema, bijvoorbeeld de geschiedenis van Noorwegen en de Noorse keuken (bruine kaas!).

Er is trouwens geen beter moment om Noors te leren dan nu. Begin deze maand werd bekendgemaakt dat Nederland vanaf april een rechtstreekse veerverbinding krijgt met Noorwegen. De tocht vanaf de Eemshaven in Groningen zal achttien uur duren en een retourtje gaat 225 euro kosten, inclusief slaapcabine. Wie de auto meeneemt, betaalt 25 euro extra. Vi kommer! We komen eraan! ◀

Podcast

Noors voor beginners

Te beluisteren via Spotify

of laernorsknaa.com

