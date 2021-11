Geloofsregels of ‘een plek voor iedereen’

Turkse Nederlander Ismail Ilgun haalde in 2016 het nieuws met vlogs waarmee hij een inkijkje gaf in de Zaandamse wijk Poelenburg. Ophef ontstond toen mensen werden bedreigd en een bezoeker van een supermarkt werd mishandeld. Zelfs de minister-president sprak zich uit over de treitervlogger en zijn vrienden en noemde hen ‘tuig van de richel’.

Inmiddels is Ilgun nog steeds actief op YouTube, maar is de inhoud van zijn vlogs veel bedaagder. Ze gaan bijvoorbeeld over de ramadan, het soefisme en wat er met je gebeurt na je dood. Ilgun heeft rust gevonden in zijn geloof en door contact met betere vrienden. In NederTurken gaat hij het gesprek aan met regisseur Meral Uslu. Ook zij is van Turkse afkomst, maar begeeft zich in heel an..

