Groot sportschandaal

Het verhaal van kunstschaatsster Tonya ­Harding is een van de meest dramatische in de sportgeschiedenis. De Amerikaanse komt in 1994 in opspraak na een brutale aanval op haar concurrente. De sportfilm I, Tonya is een portret van een buitenbeentje.

Tonya Harding is een natuurtalent op het ijs. Geboren in Portland (1970) groeit ze op in een arm en gebroken gezin: haar moeder heeft nog vier kinderen bij drie andere mannen en heeft een nogal egocentrische en dominante rol in huize Harding. Ze pusht het schaatstalent van Tonya; een olympische gouden medaille moet namelijk het einddoel worden. Daarbij is fysiek geweld geoorloofd, want: winnen is belangrijker dan meedoen.

Tonya’s vulgaire outfits en gedrag zijn echter een doorn in het oog van de keurige schaatswereld. Ze zien liever een ‘blozend Amerikaans gezinnetje’. Omringd door mensen met goede én slechte bedoelingen schopt Tonya het ver. Ze wordt tweede op het wereldkampioenschap van 1991 en vierde op de Olympische Winterspelen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .