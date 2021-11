Will Smith in topvorm

Eerder dit jaar ging de Amerikaanse acteur en rapper Will Smith viral met een foto van zijn halfnaakte lichaam. ‘Ik ga eerlijk zijn – mijn conditie is slechter dan ooit’, schreef hij erbij. Doordat de acteur moest aankomen voor zijn rol in de film King Richard en kort daarna de coronalockdown volgde, was hij zwaarder dan hij zou willen. Will Smith en zijn ‘dad body’ inspireerden vele mannen om net zo’n foto te delen, zonder schaamte voor een paar coronakilo’s.

Hoewel hij werd overspoeld door lovende woorden, besloot Smith om te gaan werken aan zijn conditie. Hij stelde zichzelf als doel om in 20 weken 20 pond (zo’n negen kilogram) af te vallen. Over dat proces maakte hij een vierdelige serie voor YouTube genaamd ‘The Best Shape Of M..

