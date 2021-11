Kuipers’ missie op aarde

Wereldleiders hebben de afgelopen twee weken in Glasgow gesproken over klimaatverandering en hoe we als wereldburgers duurzamer moeten en kunnen leven en hoe de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De WNL-documentaire De missie van André Kuipers, over mogelijke oplossingen voor het klimaatprobleem die in Nederland te vinden zijn, sluit hier naadloos op aan.

Goede zorg voor onze planeet ligt Kuipers na aan het hart. Hoe kwetsbaar de aarde is met zijn dunne dampkring, drong pas echt door tijdens zijn eerste ruimtemissie in 2004. ‘Mijn broer is bioloog en die was altijd al wat pessimistisch over de aarde. Ik dacht altijd: Ach, dat valt wel mee.’ Maar dat was vooral naïviteit, erkent Kuipers. Toen hij zich erin ging verdiepen, bleken de aarde en de natuur er een stuk slechter voor te staan dan hij dacht. ‘Toen werd ik van optimistisch opeens pessimistisch.’

In de loop der jaren hoorde de astronaut op techniekbeurzen echter ook van briljante ideeën voor slimme en schone technieken. Die stemmen hem weer optimistisch en die positieve boodschap, hoe we met een nieuwe aanpak klimaatwinst kunnen boeke..

