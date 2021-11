Bevrijdende vriendschap

The Painter and the Thief haalt vorig jaar de shortlist voor de Oscar voor beste documentaire, maar uiteindelijk blijft de nominatie uit. Onterecht.

Soms is de registratie van uit het leven gegrepen drama nog emotioneler dan een verhaal dat verzonnen is om zo’n reactie op te roepen. Alles klopt aan The Painter and the Thief, een bevrijdend portret van twee gebroken mensen, voor wie vriendschap helend blijkt. Inclusief een hoopvolle finale, die je iedereen gunt die in een tragedie leeft, maar waarvoor niet iedereen de wilskracht, onbevangenheid of genade kan vinden.

Barbora Kysilkova is een kunstenares, die zoals dat kunstenaars betaamt, worstelt met het leven en het rondkomen van haar kunst. Ze ontvlucht haar thuisland Tsjechië als haar ex-vriend, die haar mishandelt en kleineert, dreigt haar te willen vermoorden. Met haar nieuwe geliefde vestigt ze zich in Noorwegen. Als ze in 2015 t..

