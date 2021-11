De kracht van ogen

Een auto-ongeluk in 1992 verandert het leven van portretfotograaf Koos Breukel voorgoed. In een portret van de fotograaf in Close Up: Het oog dat voelt wordt duidelijk op welke manier.

‘In de ogen van een portret zit vaak veel suggestie. Je weet eigenlijk niks, maar als het goed is, word je heel nieuwsgierig naar wat die persoon denkt of waar hij mee bezig is’, zegt Breukel. Met de uitspraak dat ogen de spiegels van de ziel worden genoemd, heeft hij helemaal niets. De ogen van een geportretteerde worden wat hem betreft juist interessant doordat je niet weet wat er is gebeurd en daardoor blijft kijken.

Breukel heeft een fascinatie voor ogen en blikken. Zijn kostbaarste bezit is zijn rechteroog, waarmee hij zijn camera scherp stelt. Dat raakte gelukkig niet beschadigd tijdens de autocrash in 1992. Met zijn linkeroog scant hij de omgeving, ziet hij het grote geheel. Dat lukt even niet meer als hij met dat oog stippen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .