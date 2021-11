Hoe een TikTok-handgebaar het leven een meisje redde

In het begin van de coronapandemie was er extra veel aandacht voor huiselijk geweld. Een lockdown is namelijk het zwaarst voor hen die zich thuis niet veilig voelen. De Canadian Women’s Foundation bedacht een handsignaal om zonder woorden anderen om hulp te kunnen vragen als er thuis geweld plaatsvindt. Het signaal bestaat uit een platte handpalm die naar voren wordt gehouden met de duim naar binnen. Vervolgens worden de overige vingers om de duim heen gevouwen.

Dit signaal ging viral op het sociale videoplatform TikTok. Onder andere door video’s van acteurs die situaties spelen waarin iemand hulp vraagt, om zo het bewustzijn te vergroten. Nu is er een tiener daadwerkelijk gered door het gebaar dat ze via TikTok heeft geleerd.

