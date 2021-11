Hulp helpt niet altijd

People We Come Across is een documentaire over een onderzoeksproject in Benin, waarvoor zevenhonderd Finse toeristen zich lieten infecteren met de ETEC-bacterie om te helpen bij een onderzoek naar een vaccin.

De ETEC-bacterie veroorzaakt heftige diarree, die de doodsoorzaak is voor 500.000 kinderen per jaar, voornamelijk in arme landen. Globale ongelijkheid op medisch vlak is een enorm probleem. Arme landen in bijvoorbeeld Afrika hebben minder moderne gezondheidszorg, maar kampen met moeilijkere problemen.

In People We Come Across documenteert regisseur Mia Halme het vaccinonderzoek Mama Jaakko in de stad Grand-Popo, in het zuidwesten van Benin. Voor dit onderzoek heeft Anu Kantele zevenhonderd Finse toeristen in groepen naar de stad laten komen, om zich daar vrijwillig te laten infecteren met de ETEC-bacterie. Hun ontlastingsmonsters worden ingevroren en opgestuurd naar Finland voor onderzoek. Een onderzoekster legt aan de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .