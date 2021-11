Zo’n 847.000 mensen hebben zondagavond gekeken naar de KRO-NCRV-documentaire van Ruud de Wild over kanker. Het NPO 1-programma staat op de zesde plek in de lijst met best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek.

Hilversum

In Diagnose De Wild vertelt de radio-dj over zijn eigen leven met darmkanker, de impact van de operaties en wat zijn ziekte betekent voor zijn relatie met zijn vriendin Olcay Gulsen. De 52-jarige dj maakte in maart bekend dat hij darmkanker had en stopte tijdelijk met zijn radioprogramma. Hij is inmiddels kankervrij en keerde in oktober terug op de radio.

De best bekeken programma’s van de avond waren het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,83 miljoen), Studio Sport Eredivisie op NPO 1 (1,79 miljoen), de GP van Mexico op Ziggo Sport (1,71 miljoen), Expeditie Robinson op RTL4 (1,05 miljoen) en Onze Boerderij op NPO 1 (859.000). <

